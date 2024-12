Stand: 02.12.2024 10:10 Uhr Feuer in Brokdorf: Auto brennt

In Brokdorf (Kreis Steinburg) ist nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff dann auf ein Carport sowie auf einen Schuppen über. Um das nahe liegende Wohnhaus zu schützen, ließ die Brokdorfer Feuerwehr zusätzliche Kräfte aus der Nachbarschaft alarmieren. Am Ende war das Feuer nach zwei Stunden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind unklar.

