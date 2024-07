Stand: 26.07.2024 17:51 Uhr Festtage in Friedrichstadt gestartet

Am Freitag sind die Friedrichstädter Festtage (Kreis Nordfriesland) gestartet. Höhepunkt ist der Lampion-Korso am Samstagabend. Dann starten festlich beleuchtete und geschmückte Boote und fahren langsam durch die Kanäle an den Besuchern vorbei.

Besucher wählen schönstes Boot

Die Besucher können in diesem Jahr abstimmen, welches das schönste Boot ist. Dabei helfen QR-Codes, die in der Stadt zu finden sind. Das Voting läuft zwischen Samstagabend 21.30 Uhr und Sonntag 3 Uhr. Es kann nur eine Stimme abgegeben werden.

Flohmarkt und Feuerwerk

Der Sonnabend endet mit einem großen Feuerwerk mit musikalischer Untermalung über dem Wasser. Auf dem Marktplatz stehen außerdem zahlreiche Buden, es gibt eine Kindermeile und ein Partyzelt. Am Sonntag ist Flohmarkt.

