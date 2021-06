Fall Karabulut: Polizei bittet XY-Zuschauer um Mithilfe Stand: 09.06.2021 05:00 Uhr Was ist Baris Karabulut zugestoßen? Seit März 2019 ist der Mann aus Bad Bramstedt verschwunden. Die Ermittler vermuten ein Tötungsdelikt und wenden sich nun in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" an die Öffentlichkeit.

Eine Kripobeamtin wird den Fall in der Sendung um 20.15 Uhr vorstellen. Umfangreiche Suchmaßnahmen hatten die Ermittlungen nicht vorangebracht. Nun erhoffen sich die Kieler Staatsanwaltschaft und Polizei neue Hinweise aus der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt, die Eltern des Vermissten 15.000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen. Am 19. März 2019 hatten Angehörige das Auto des damals 32-Jährigen am Nehmser See im Kreis Segeberg entdeckt. Am Tag zuvor war der Mann zuletzt lebend in Bad Segeberg gesehen worden.

Es gibt einen Verdächtigen

Trotz Suche am und im See blieb der junge Mann verschwunden. Nur sein Handy wurde gefunden. Die Polizei hatte außerdem im Sommer vergangenen Jahres mithilfe von Hunden ein Waldstück bei Bad Segeberg durchkämmt, auch ein Grundstück in der Nähe des Waldes umgegraben. Die Polizei hat zudem nach wie vor einen Verdächtigen im Visier - der jedoch weiter auf freiem Fuß ist.

Leerer schwarzer Golf am See

Den Ermittlungen zufolge war Karabulut zuletzt in seinem schwarzen VW Golf IV mit Segeberger Kennzeichen unterwegs. Das Auto stand am See - wem fiel der Golf auf? Hat jemand einen Autoschlüssel in der Nähe gefunden? Mögliche Zeugen können sich auch weiter unter der Rufnummer (0431) 160 33 33 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

