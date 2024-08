Stand: 28.08.2024 18:53 Uhr Fahndung in Rendsburg: 39-Jähriger wird vermisst

In Rendsburg wird laut Polizei seit Dienstag ein 39-jähriger Mann vermisst. Julius Peter S. ist demnach zuletzt am Mittag in der Nähe der Schön Klinik in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesehen worden. Seitdem ist er verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es Hinweise, dass Julius Peter S. sich möglicherweise selbst in Gefahr bringen könnte. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort sollen umgehend bei der Polizei unter dem Notruf 110 oder unter der Rendsburger Polizeinummer 04331-208450 abgegeben werden.

Laut Beschreibung der Polizei ist Julius Peter S. etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze, dunkelblonde Haare. Zuletzt trug er eine schwarze Jeans, eine blaue Jacke sowie eine Brille.

