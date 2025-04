Stand: 07.04.2025 07:24 Uhr Scharbeutz: Tödlicher Unfall auf der B432

Auf der B432 bei Scharbeutz in Ostholstein ist am späten Sonntagnachmittag (06.04.) eine 50-jährige Autofahrerin tödlich verunglückt. Laut Polizei geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr verschaffte sich unmittelbar nach ihrem Eintreffen Zugang zum Unfallfahrzeug, um die verunglückte Person schnellstmöglich zu bergen. Etwa eine halbe Stunde später habe der Notarzt den Tod der Autofahrerin festgestellt, woraufhin die Rettungsmaßnahmen eingestellt wurden. Der Lkw rutschte bei dem Unfall in einen Abhang, der Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen 22 Uhr war die B432 wieder freigegeben.

