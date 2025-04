Stand: 07.04.2025 12:13 Uhr Mercedes in Flammen: Wieder eine Brandserie in Flensburg?

In Flensburg hat in der Nacht zu Montag (07.04.) erneut ein Mercedes gebrannt. Das Auto parkte laut Polizei im Taruper Weg. Gegen 1.50 Uhr hatten Passanten den Brand gemeldet. Zuvor war demnach ein lauter Knall zu hören gewesen. Auch zwei daneben geparkte Autos wurden durch die Hitze stark beschädigt. Der Schaden liegt nach Angaben der Beamten bei rund 20.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Flensburg melden.

Polizei geht von Zusammenhang zwischen Bränden aus

Bereits Anfang März war in der Flensburger Eiderstraße ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Auch dort geht die Polizei von Brandstiftung aus, genauso wie bei einem Autobrand in Mürwik Ende März. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang zwischen den Bränden, wollen sich zu weiteren Details aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht äußern. Einen Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht. Ursache für ein am Donnerstag (03.04.) im Flensburger Ochsenweg in Brand geratenes Auto war laut Polizei ein technischer Defekt.

Bereits im Sommer 2022 beschäftigte die Flensburger Feuerwehr eine Serie von Autobränden und weiteren Brandstiftungen. Auch im Herbst 2024 brannten in Flensburg mindestens fünf Fahrzeuge.

