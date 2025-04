Stichwahl auf Sylt: Tina Haltermann wird neue Bürgermeisterin Stand: 06.04.2025 19:40 Uhr Mit 55,6 Prozent der Stimmen hat sich Tina Haltermann gegen ihren Konkurrenten Markus Gieppner durchgesetzt. Die parteilose Kandidatin wurde von der CDU unterstützt. Zuvor war der frühere Bürgermeister Häckel nach langem Streit abgewählt worden.

Am Sonntag wurde auf Sylt (Kreis Nordfriesland) in einer Stichwahl entschieden, wer künftig das Bürgermeisteramt übernehmen wird. Knapp 4.700 Insulaner haben abgestimmt - damit lag die Wahlbeteiligung bei 38,8 Prozent. Laut vorläufigem Wahlergebnis erhält Tina Haltermann, parteilos und von der CDU unterstützt, 55,6 Prozent der Stimmen - ihr Konkurrent Markus Gieppner von der Wählergemeinschaft "Die Insulaner" erzielt 44,4 Prozent.

Haltermann lag bereits beim ersten Wahlgang Mitte März vorne

Im ersten Wahlgang am 16. März hatte Haltermann 38,4 Prozent der Stimmen erhalten, Gieppner kam auf 23,5 Prozent. Haltermann arbeitet als leitende Verwaltungsbeamtin beim Amt Landschaft Sylt. Gieppner ist Softwareentwickler und sitzt in der Gemeindevertretung - kommt also aus der ehrenamtlichen Politik.

Der frühestmögliche Beginn der Amtszeit für Haltermann ist der 1. Mai. Am 24. April soll sie bei der Sitzung der Gemeindevertretung als neue Bürgermeisterin vereidigt werden. Vorher muss das vorläufige Wahlergebnis noch vom Gemeindewahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung beschlossen werden. Erst danach ist es amtlich. Die Sitzung ist für Dienstagnachmittag (8.4., 17 Uhr) anberaumt.

Abwahl von Häckel im September

Die Wahl war notwendig geworden, weil der frühere Bürgermeister Nikolas Häckel im September letzten Jahres nach monatelangem Streit abgewählt worden war. Im Oktober starb Häckel überraschend. Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Gemeinde kommissarisch

Auf die Wahlsiegerin Haltermann warten jetzt große Herausforderungen: neben der anstehenden Verwaltungsreform auf der Insel ist vor allem der Streit um die teilweise illegalen Ferienwohnungen weiter ein großes Thema auf Sylt.

