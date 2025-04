Stand: 07.04.2025 13:44 Uhr Kiel: Mann bekommt Anzeige nach Tritt gegen Taube

Ein Mann hat am Sonntagabend (06.04.) eine Anzeige der Polizei bekommen, nachdem er in der Nähe des Kieler Hauptbahnhofs eine Taube getreten hatte. Nach Angaben der Bundespolizei, hat die Taube gerade Brotkrümel vor einer Bäckerei aufgepickt. Der Mann soll dann geradewegs auf das Tier zugegangen und die Taube mutwillig beiseite getreten haben. Dabei wurde er jedoch von einer Streife der Bundespolizei beobachtet. Die sprach den Mann an und leitete ein Strafverfahren ein, weil er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Die Taube flog weiter und blieb augenscheinlich unverletzt, teilte die Bundespolizei mit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel