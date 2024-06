Stand: 05.06.2024 11:15 Uhr Fachverband informiert in Kiel über Online-Verhaltenssüchte

Der Fachverband für Medienabhängigkeit informiert am Mittwoch in Kiel über Online-Verhaltenssüchte und die Behandlungsmethoden dafür. Im Fokus stehen dabei junge Menschen, die Nutzungsstörungen in sozialen Medien und im Bereich der Online-Pornographie entwickeln, so Manfred Patzer-Bönig, Landeskoordinator für Glücksspielsuchthilfe und Medienabhängigkeit. "Wenn ich anfange, meine Hobbys zu vernachlässigen und meinen alltäglichen Pflichten nicht mehr nachkommen kann, dann sollte ich eine Beratungsstelle aufsuchen und mein eigenes Nutzungsverhalten reflektieren", rät Patzer-Bönig.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2024 | 08:30 Uhr