Stand: 27.02.2024 15:53 Uhr Zu viel Zeit am Bildschirm: Mehr Kinder und Jugendliche süchtig

Etwa 360.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Das zeigt eine neue Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Im Vergleich zu 2019 seien das etwa doppelt so viele Süchtige. Für Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein, sind das eindeutig zu viele Kinder mit Suchtverhalten. Sie fordert deshalb verstärkte Präventions- und Inverventionsmaßnahmen. Auch die Anbieter der Social-Media-Dienste müssten mehr Verantwortung tragen, so Johns.

