FH Westküste geht Fachkräftemangel auf Inseln und Halligen an

Die FH Westküste startet ein neues Projekt, um Fachkräfte auf die Halligen und Inseln wie Sylt, Amrum und Föhr (Kreis Nordfriesland) zu locken. Dazu hat sie die "Inselübergreifende Koordination eines ganzheitlichen Fachkräftemanagements der Nordseeinseln und Halligen in Schleswig-Holstein" ins Leben gerufen. Unter anderem sollen Menschen in der Region direkt angesprochen werden, so Staatssekretär Tobias von der Heide, der heute einen Förderbescheid des Landes über knapp 200.000 Euro an die Präsidentin der FH Westküste übergab. Langfristig wolle man zeigen, wie attraktiv die Kommunen als Wohn- und Arbeitsplätze sind. Zusätzlich sollen klein- und mittelständische Unternehmen unterstützt werden.

