Der Bauernverband Schleswig-Holstein sowie Land schafft Verbindung SH+HH e.V. haben zu Demofahrten durchs gesamte Land aufgerufen. Mit Traktoren und großen, schweren Fahrzeugen sollen so Autobahnzufahrten, Bundesstraßen, sowie Zufahrten zu Bahnhöfen, Flughäfen und Häfen verstopft und blockiert werden. In Schleswig-Holstein soll es drei Protesttage geben. Am 8. Januar, 10. Januar und 12. Januar. Außerdem ist für den 15. Januar wieder eine Demonstration nach und in Berlin geplant.

Am 8. Januar sind Demos vor allem in den Kreisen Steinburg, Pinneberg, Segeberg und Dithmarschen geplant. Im Kreis Steinburg wurde eine Route von Itzehoe nach Hohenlockstedt über Kellinghusen, Horst, Glückstadt und Wilster zurück nach Itzehoe geplant.

Im Kreis Segeberg hat der Kreis Bauernverband drei Konvois angemeldet. Diese sollen in Norderstedt, Bad Segeberg und Bad Bramstedt starten und dann jeweils eine eigene Rundfahrt durch den Kreis machen. Betroffene Orte sind dann außerdem Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Nützen und Lentföhrden. Die Konvois enden wieder an ihren Startpunkten. Auch die B432, B4 und B206 könnten blockiert sein.

Auch im Kreis Stormarn sind gleich mehrere Demos angemeldet worden. In Bargteheide und am P+R Parkplatz Hammoor soll es bereit um 5 Uhr bzw. 7 Uhr stationäre Kundgebungen geben. Von Trittau aus ist eine Rundfahrt über Großensee und Rahlstedt zurück zum Startpunkt geplant. Von Reinfeld aus soll ein Treckerkonvoi nach Ahrensburg und Delingsdorf über die B75 rollen. Dort wird aktuell wegen einer Sperrung der Bundesstraße durch Hochwasser geprüft, ob und welche Umleitung die Demonstration nehmen soll.

Im Kreis Herzogtum-Lauenburg soll sich ab 6 Uhr eine Kolonne auf den Weg machen. Start sind die Elbbrücken in Lauenburg und Geesthacht. Die Route ist dann nach Barsbüttel geplant. Außerdem soll es vor Verbrauchermärkten Aktionen geben.

Auch im Kreis Pinneberg werden Demonstrationen geplant - die entsprechenden Unterlagen liegen bei den Behörden. Laut Bauernverband soll ein Rundkurs von Pinneberg über Elmshorn nach Quickborn und zurück nach Pinneberg gefahren werden. Start ist 10 Uhr.

In Dithmarschen soll es ab 5 Uhr mehrere Rundfahrten an verschiedenen Orten geben und in Nordfriesland sollen unter dem Motto "Schlepper vor die Tür" Traktoren in Feldeinfahrten geparkt werden.

Am 10. Januar soll es eine Staffelfahrt nach Lübeck auf den Lindenplatz geben. Dafür sollen drei Konvois jeweils aus den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein starten. Außerdem sollen in Nordfriesland Traktoren von Husum und Klintum nach Flensburg fahren.

Am 12. Januar soll es aus den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und aus Lübeck eine Demonstration nach Kiel geben. Auf dem Exerzierplatz planen die Organisatoren eine Kundgebung.

Die Logistikbranche hat ihre Solidarität zu den Bauernprotesten erklärt und wird sich an den Demos beteiligen. Der Branchenverband hat außerdem eigene Forderungen aufgestellt. Sie protestieren gegen die Erhöhung der Maut und die höhere CO2-Abgabe bei Kraftstoffen. Die Logistikfirmen wollen sich mit ihren Lkw in die entsprechenden Konvois einreihen.

Auch unter den Pferdezüchtern und Reiterhöfen wurde zur Beteiligung an den Demonstrationen aufgerufen. In dem Fall sollen Pferdeanhänger an den Straßen positioniert werden.

Und auch der Gaststättenverband DEHOGA hat seine Mitglieder über eine mögliche Teilnahme an den Protesten informiert. In welchem Umfang man an der Demonstration in Kiel teilnimmt, wurde noch nicht final beschlossen.

Für die Demos am 8. Januar sind zum Teil mehr als 300 teilnehmende Fahrzeuge angemeldet.