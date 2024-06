Europawahl in SH: Hohe Wahlbeteiligung - Jetzt wird ausgezählt Stand: 09.06.2024 18:52 Uhr In Schleswig-Holstein hatten etwa 2,3 Millionen Menschen die Möglichkeit ein neues Europäisches Parlament zu ählen - bis zum späten Nachmittag taten das mehr als die Hälfte der Menschen. Neben der Europawahl werden im Land noch acht Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen gewählt.

Seit 18 Uhr haben die Wahllokale in Schleswig-Holstein geschlossen - und es wird ausgezählt. Laut ARD-Prognose liegen bundesweit bei der Europawahl CDU/CSU mit 30 Prozent als stärkste Kraft vorne. Die AfD liegt demnach bundesweit mit 16,5 Prozent auf Platz zwei.

Günther: Ergebnis für AfD "besorgniserregend"

"Das ist ein sehr, sehr guter Erfolg", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu den Bundesprognosen in einer ersten Reaktion. Im Prinzip sei seine Partei genauso stark wie alle drei Ampelparteien zusammen. Es gebe trotzdem "kein Triumphgeheul, denn wir sind nur ein bisschen stärker als bei der letzten Europawahl". Das prognostizierte Ergebnis für die AFD bezeichnete er als "besorgniserregend" und als "bitteren Befund". Das sei nun "eine Aufgabe für alle Demokratinnen und Demokraten."

57,5 Prozent Wahlbeteiligung in SH bis 17 Uhr

Die Wahlbeteiligung war in Schleswig-Holstein vergleichsweise hoch. Bis 17 Uhr hatten etwa 57,5 Prozent der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihren Stimmzettel zur Europawahl abgegeben. Vor fünf Jahren waren es bei der vergangenen Europawahl 2019 zur gleichen Zeit noch 50,1 Prozent. Somit liegt die Wahlbeteiligung mehr als sieben Prozentpunkte über dem damaligen Wert. Verglichen mit der Europawahl von 2014 liegt die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt sogar etwa 17 Prozentpunkte darüber. Ministerpräsident Günther bezeichnete die hohe Wahlbeteiligung als "erfreulich". "Offenkundig haben die Menschen in Schleswig-Holstein - aber auch in Deutschlöand - erkannt, dass die Europawahl eine extrem hohe Bedeutung hat."

Insgesamt verlief die Europawahl in Schleswig-Holstein laut Landeswahlleiter Tobias Berger unauffällig, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Bei der Auszählung der Stimmen gibt es eine Neuerung. Laut Landeswahlleiter Berger müssen mindestens 30 Stimmen in einer Wahlurne sein, bevor ausgezählt werden kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass Urnen von den Halligen womöglich erst in einen anderen Wahlbezirk gebracht und dann gemeinsam mit dem Nachbarbezirk ausgezählt werden. Mit ersten Ergebnissen ist nach seinen Angaben wohl erst nach 23 Uhr zu rechnen, denn zu diesem Zeitpunkt schließen die Wahllokale in Italien - und erst dann dürfen Ergebnisse veröffentlicht werden.

Erstmals auch 16-Jährige wahlberechtigt

Insgesamt waren rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner berechtigt, an der Europawahl teilzunehmen. Auch etwa 107.400 Staatsangehörige anderer EU-Länder waren im nördlichsten Bundesland stimmberechtigt. Neu war außerdem, dass in Deutschland erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen durften.

Zur Wahl stehen 34 Parteien und sonstige politische Vereinigungen. Insgesamt möchten 62 Bewerberinnen und Bewerber aus dem nördlichsten Bundesland ins Europäische Parlament in Straßburg und Brüssel einziehen. Zurzeit vertreten dort vier Abgeordnete die Interessen und Belange aus Schleswig-Holstein. Parallel zur Europawahl finden im Land auch Bürgermeisterwahlen in acht Städten und Gemeinden statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Europa-Politik