Stand: 16.01.2025 15:05 Uhr Europäisches Hansemuseum: Positive Bilanz zum Jubiläum

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck feiert in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum. Am Donnerstag zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz: Mit rund 107.000 Gästen pro Jahr - die Corona-Jahre ausgenommen - sei das Europäische Hansemuseum eines der besucherstärksten Museen im Norden. Das Europäische Hansemuseum ist ein privates, von der Possehl-Stiftung finanziertes Museum.

