Seit zwei Wochen Nächte dunkler in Pinneberg

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger - umso wichtiger, dass die Beleuchtung funktioniert, kann sonst ganz schön gruselig werden. In acht Straßen in Pinneberg (Kreis Pinneberg) sind seit etwa zwei Wochen die Straßenlaternen ausgefallen. Bei der Stadt sind nach eigenen Angaben inzwischen 20 Hinweise eingegangen. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte ein Sprecher mit, dass eine externe Firma mit der Reparatur beauftragt sei. Grund ist demnach ein defektes Kabel. Wann der Schaden behoben werde, konnte ein Sprecher der Stadt nicht mitteilen. Wie viele Menschen in den acht Straßen betroffen sind, ist der Stadt laut Sprecher ebenfalls nicht bekannt

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg