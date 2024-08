Stand: 06.08.2024 09:30 Uhr Es gibt noch freie Studienplätze in Lübeck

Am 1. Oktober beginnt an der Universität zu Lübeck das Wintersemester. Während die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge bereits abgelaufen ist, sind in zulassungsfreien Studiengängen noch Plätze frei. Das hat die Universität jetzt mitgeteilt. Verfügbar sind zum Beispiel noch Studienplätze in den Fächern Mathematik, Informatik und Robotik. Die Einschreibefrist dafür endet am 15. September.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck