Erste Stolpersteine in Kaltenkirchen: Auch Schulen beteiligt

Am Sonnabend sind in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) die vier ersten Stolpersteine der Stadt verlegt worden. Dafür war auch der Initiator aller Stolpersteine, Gunter Demnig, angereist. Mit den Stolpersteinen in Kaltenkirchen wird an Otto Gösch, Gustav Meyer, Josef Gelbart und Harald Mirosch erinnert. Sie sind Opfer der NS-Zeit geworden. Ihre Geschichte hat der Kaltenkirchener Historiker Dr. Gerhard Braas zehn Jahre lang erforscht.

Rund 100 Menschen waren bei der Verlegung der Stolpersteine laut Braas dabei. Er hatte auch mehrere Schülerinnen und Schüler eingeladen. "Das Thema NS-Verarbeitung und Erinnerungskultur muss nicht nur von Rentnern und älteren Leuten getragen werden. Auch die neue Generation muss dafür sensibilisiert werden", so Braas. Gemeinsam mit Jugendlichen von sieben Kaltenkirchener Schulen will er nun ein Fachbuch zur NS-Zeit herausbringen.

