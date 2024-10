Erntedankfest in Haddeby: Steen und Schwarz danken Landwirten Stand: 06.10.2024 14:20 Uhr Die Bischöfin und der Landwirtschaftsminister würdigten die Arbeit der Landwirtinnen und der Landwirte. Steen appellierte, es liege an jedem Einzelnen, die Gesellschaft zu gestalten. Schwarz betonte die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern für den Artenschutz.

Beim Gottesdienst zum Erntedankfest in Haddeby (Kreis Schleswig-Flensburg) hat Nora Steen, Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche, vor etwa 500 Menschen auf der Ansgarwiese neben der St. Andreaskirche gepredigt. Es gebe aktuell viele Krisen. "Auch für die Landwirtschaft war das vergangene Jahr nicht leicht. Deshalb finde ich es umso wichtiger, den Fokus darauf zu richten, dass wir viel haben", so Steen. Es liege an jedem Einzelnen, die Situation zu gestalten und dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbreche.

Steen: Gelegenheit, Landwirten zu danken

"Ohne die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein sähe es leer aus auf unseren Tellern", hatte Steen im Vorfeld der Veranstaltung betont. Das Erntedankfest sei eine Gelegenheit, den Landwirtinnen und Landwirten zu danken, "die sich tagtäglich für die Versorgung unserer Bevölkerung einsetzen und sich dieser Aufgabe von ganzem Herzen widmen."

Schwarz: Landwirte tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft bei

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) äußerte sich auf der Veranstaltung ähnlich. "Ein stets verfügbares, vielseitiges und hochwertiges Angebot an Lebensmitteln, wie wir es in unseren Geschäften und auf Wochenmärkten vorfinden, ist keine Selbstverständlichkeit." Landwirtinnen und Landwirte trügen zum Erhalt "unserer Kulturlandschaft bei und erbringen wertvolle Gemeinwohlaufgaben für den Natur-, Umwelt-, Klima- und Artenschutz."

Nach dem Gottesdienst sprachen auch der Vorsitzende des Bauernverbands Klaus-Peter Lucht und die Präsidentin des Landfrauenverbandes Claudia Jürgensen.

