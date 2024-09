Stand: 05.09.2024 09:16 Uhr Erneut Wasserrohbruch in Barmstedt

In Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat es vor zwei Tagen wieder einen Wasserrohrbruch gegeben. Es ist schon der Vierte seit Juli. Nach Angaben der Stadtwerke lagen alle vier Rohrbrüche in Gebieten, in denen die Wasserleitungen gerade saniert werden. Deshalb habe es nur kurzzeitige Störungen gegeben.

Sanierungsarbeiten möglicherweise der Grund für die Probleme



Die Stadtwerke führen als Gründe für die Wasserrohrbrüche Bodenbewegungen durch die aktuellen Arbeiten, die hohen Temperaturen, sowie Vibrationen durch umgeleiteten Verkehr auf. Dadurch laste viel Druck auf den Rohren, wodurch es zu Lecks kommen könne, heißt es von den Stadtwerken. Wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, soll genau das nicht mehr passieren

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg