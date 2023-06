Erneut Fliegerbombe in Schwentinental - Entschärfung am Montag Stand: 09.06.2023 13:10 Uhr In Schwentinental ist erneut eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst ist für Montagvormittag geplant. 2.000 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Der Blindgänger ist im Ortsteil Klausdorf (Kreis Plön) auf einem Privatgrundstück gefunden worden. Um 9 Uhr werden am kommenden Montag (12. Juni) die Straßensperrungen eingerichtet. Auch die Landesstraße 52 wird dann zwischen Preetzer Chaussee und Klingenbergstraße gesperrt. Die Bundesstraße 76 ist nicht betroffen und bleibt durchgehend befahrbar. Erst vor gut einem Monat wurde in Schwentinental ein Blindgänger in einer Kindertagesstätte entschärft.

Bis 10 Uhr muss alles geräumt sein

Bis 10 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, beginnen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung. Die amerikanische Fliegerbombe wurde bei Sondierungsarbeiten für den Breitbandausbau entdeckt.

Sporthalle dient als Ersatzunterkunft

Wie lange die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe dauert, kann noch nicht gesagt werden. Läuft alles planmäßig, dürften die Arbeiten laut Polizei gegen Mittag beendet sein. Betroffene werden also einige Stunden ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Wer eine Ersatzunterkunft braucht, kann ab 8 Uhr die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule in der Dorfstraße nutzen. Für Menschen, die Hilfe brauchen, hat die Stadt Schwentinental eine Telefonnummer eingerichtet: 043 07 / 81 12 28. Das Bürgertelefon ist Freitag bis 18 Uhr, Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr und Montag ab 8 Uhr besetzt.

Weitere Informationen Bombenentschärfung in Schwentinental erfolgreich beendet Nach Angaben der Polizei ist der Blindgänger am späten Vormittag ohne Probleme entschärft worden. Er lag unter einer Kita. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.06.2023 | 10:00 Uhr