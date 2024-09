Stand: 17.09.2024 16:35 Uhr Erneut Feuer an der Ostseeküste: Dixi-Toilette in Flammen

In der Nacht zu Dienstag hat an der Ostseeküste zwischen Neustadt und Sierksdorf (beide Kreis Ostholstein) eine Dixi-Toilette gebrannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Ursache ist bislang unklar. Seit etwa einem Monat häufen sich Brände an der Lübecker Bucht. Vor drei Wochen standen in Neustadt mehrere Müllcontainer an verschiedenen Tagen in Flammen. Auch in Scharbeutz gab es Brände, bei denen die Polizei von Brandstiftung ausgeht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein