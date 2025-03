Stand: 17.03.2025 21:02 Uhr Ermittlungen wegen versuchter Tötung nach Brand in Lübeck

Nach einem Feuer vergangenen Freitag in Lübeck ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen versuchter Tötung. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil St. Lorenz Nord entdeckten Beamte vor einer Wohnungstür einen brennenden Papierhaufen. Wie die Polizei mitteilte, mussten mehrere Hausbewohner evakuiert werden. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Da sich aber in der Wohnung Menschen aufgehalten hatten, für die nach Angaben der Beamten konkrete Gefahr drohte, wertet die Staatsanwaltschaft die Tat als schwere Brandstiftung und versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeidirektion Lübeck zu melden.

