Entscheidung über Standort für neue Feuerwache Norderstedt

Der Norderstedter Hauptausschuss beschäftigt sich am Montagabend noch einmal mit dem Standort der neuen Feuerwache für die Berufsfeuerwehr. Ursprünglich war geplant am aktuellen Standort in Norderstedt-Harksheide alles umzubauen. Denn die Wache dort ist nicht für den 24-Stunden Dienst der Berufsfeuerwehr ausgelegt. Dafür fehlen zum Beispiel Ruheräume. Zuletzt mussten Feldbetten in den Büros aufgestellt werden. Der Umbau würde rund 60 Millionen Euro kosten.

Der Leiter der Wache hatte deshalb eine günstigere Alternative vorgeschlagen. Für 43 Millionen Euro eine neue Wache an der Ulzburger Straße bauen. Nah dran am Wohngebiet. Dazu hatte der Hauptausschuss im Februar noch einige Fragen. Sollten diese geklärt werden, könnte am Abend schon eine finale Entscheidung fallen, erklärte der Vorsitzende des Ausschusses.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg