Stand: 25.09.2024 16:03 Uhr Entscheidung über Kulturförderungen erst im November

Wegen des Streits über Förderanträge in der freien Kulturszene in Flensburg verschiebt der Kulturausschuss die Entscheidung über die Förderungen. Das teilte der Vorsitzende des Kulturausschusses vom SSW, Daniel Dürkop, auf NDR Schleswig-Holstein Anfrage mit. In einer Beschlussvorlage hat die Flensburger Verwaltung dem Ausschuss empfohlen, fünf Anträge auf zusätzliche und drei Anträge auf erstmalige Unterstützung in einer Gesamthöhe von rund 400.000 Euro, abzulehnen. Grund dafür sei die wirtschaftliche Lage der Stadt Flensburg.

Zukunft der freien Kulturszene weiter ungewiss

Verschiedene Akteure aus der freien Kulturszene kritisierten die Pläne der Stadt. Die Theaterleiterin der Pilkentafel, Elisabeth Bode, sprach von einer existenziellen Bedrohung der freien Kulturszene Flensburgs und appellierte an die Stadtpolitik dem Aufruf der Verwaltung nicht zu folgen. Laut Dürkop solle die Frage der Förderungen im November geklärt werden, wenn der Kulturausschuss genau wisse, wie viel Geld er zur Verfügung habe.

