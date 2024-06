Stand: 20.06.2024 17:36 Uhr Endgültiges Ergebnis der Europawahl in SH steht fest

Das Ergebnis der Europawahl in Schleswig-Holstein steht endgültig fest. Der Landeswahlausschuss hat es jetzt bestätigt und es gibt nur kleine Abweichungen von den vorläufigen Zahlen. Wahlsieger in Schleswig-Holstein ist mit 30,2 Prozent die CDU. Die SPD folgt mit größerem Abstand an zweiter Stelle mit 16,7 Prozent. Knapp danach kommen die Grünen mit 15,4 Prozent. Viertstärkste Partei ist die AfD: Die Partei hat 12,2 Prozent der Stimmen bekommen. Die FDP bekam 6,3 Prozent. Die wenigsten Stimmen entfielen auf die Sozialistische Gleichheitspartei, für die sich 228 Wählerinnen und Wähler entschieden.

Wahlbeteiligung lag bei gut 64 Prozent

Die Wahlbeteiligung wurde endgültig mit 64,4 Prozent angegeben. Das sind genau so viele Prozentpunkte wie bereits in der Wahlnacht verkündet und 4,7 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren (59,7).

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 17:00 Uhr