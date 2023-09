Endgültiges Aus für die Bäderbahn im Kreis Ostholstein Stand: 07.09.2023 20:46 Uhr Die Nachricht kommt überraschend. Denn eigentlich sollte erst im Spätherbst über die Zukunft der Bäderbahn entschieden werden: Die Strecke zwischen Bad Schwartau und Scharbeutz soll nicht mehr bedient werden.

Die Strecke zwischen Bad Schwartau und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein) soll nicht mehr durch die Bäderbahn bedient werden. Das haben Bund, Land und die Deutsche Bahn beschlossen. Die Entscheidung teilte das Verkehrsministeriums im Rahmen des Dialogforums zur Beltquerung in Oldenburg mit.

Eigentlich sollte erst im Spätherbst über die Zukunft der sogenannten Bäderbahn entschieden werden, doch nun gab ein Vertreter des Verkehrsministeriums am Donnerstagabend das Aus der Bäderbahn bekannt. Als Grund nannte der Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU), dass ein Erhalt der Strecke den Zeitplan für den Bau der Hinterlandanbindung für die Beltquerung gefährden könnte. Möglich wären zum Beispiel weitere Klagen, ob beide Strecken überhaupt benötigt würden.

Land denkt über Alternativen zur Bäderbahn nach

Bisher halten die Züge auf der Strecke zwischen Bad Schwartau und Neustadt an den Bahnhöfen in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf (alle Kreis Ostholstein). Das Land will jetzt Gespräche über Alternativen zur Bäderbahn führen. Wie diese aussehen könnten, ist noch nicht bekannt.

Der Erfolg des Neun-Euro-Tickets hatte die Diskussion um den Weiterbetrieb der Bäderbahn erneut angefacht.

