Stand: 04.07.2024 15:58 Uhr Elmshorn: Neues Stadtquartier für Northvolt-Ansiedlung

Wegen des großen Fachkräftebedarfs für die Northvolt-Batteriefabrik in Heide (Kreis Dithmarschen) planen viele Städte und Gemeinden zwischen Hamburg und Heide neue Wohnquartiere - zum Beispiel Elmshorn (Kreis Pinneberg): Stadtbaurat Lars Bredemeier erklärt auf Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein, dass der Mangel an Wohnraum schon jetzt spürbar sei und die Stadt daher handeln müsse. Die Ansiedlung von Northvolt unterstreiche die Dringlichkeit eines neuen Quartiers noch einmal. Northvolt will nach eigenen Angaben mehr als 3.000 Menschen für die Batterieproduktion in Heide beschäftigen.

