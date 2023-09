Einsatzkräfte suchen Kanufahrer auf Einfelder See Stand: 24.09.2023 11:40 Uhr Auch mithilfe einer Unterwasserdrohne suchen Einsatzkräfte derzeit auf dem Einfelder See nach einem Mann. Der war gestern offenbar mit einem Kanu gekentert.

Auf dem Einfelder See bei Neumünster läuft eine große Suchaktion. Dort wird seit Sonnabend ein etwa 30 Jahre alter Kanufahrer vermisst. Nach ersten Erkenntnissen der Leitstelle soll der Mann das Kanu bei einem örtlichen Ruderclub gestohlen haben. Danach ist er offenbar nach etwa 200 Metern mitten auf dem See gekentert. Ein Rettungshubschrauber und Drohnen waren am Samstagabend bis 22 Uhr im Einsatz, ohne Erfolg. Rettungskräfte fanden aber persönliche Gegenstände des Mannes.

Seit Sonntagmorgen suchen wieder zwei Wehren wieder nach dem Mann, auch eine Unterwasserdrohne ist dabei im Einsatz.

