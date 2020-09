Stand: 24.09.2020 14:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Einheit soll verstärkt Thema im Unterricht werden

Die Bedeutung der Deutschen Einheit für das ehemalige Grenzland Schleswig-Holstein soll stärker in den Leitfäden der Schulfächer Geschichte sowie Wirtschaft/Politik berücksichtigt werden. Dafür haben sich die Abgeordneten im Kieler Landtag am Donnerstag ausgesprochen. Einstimmig votierten sie für einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW. Es geht auch darum, verstärkte Angebote zum Lernen an historisch relevanten Orten in der ehemaligen Grenzregion anzubieten. Dazu zählt zum Beispiel das Grenzhus Schlagsdorf und der Grenzdokumentations-Stätte Lübeck-Schlutup.

AUDIO: Landtag für Unterrichts-Fokus auf Deutsche Einheit (1 Min)

Prien: Wiedervereinigung ist Glücksfall

Nötig sei noch heute eine feste Verankerung des Themas im Unterricht, sagte die CDU-Abgeordnete Anette Röttger. "Das Ende der Diktatur bedeutete auch das Ende vielen Unrechts", resümierte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) unterstrich, historisch-politische Bildung bleibe Daueraufgabe. Trotz aller Widrigkeiten sei die Wiedervereinigung ein Glücksfall und ein großer gemeinsamer Erfolg aller Menschen in Deutschland, sagte sie. Ihr sei es wichtig, dass die Deutsche Einheit an den Schulen eine größere Rolle spielt. Man dürfe nicht zulassen, dass ein entscheidener Teil der Geschichte in Vergessenheit gerät, so Prien.

In der Landtagsdebatte zum Thema "30 Jahre Deutsche Einheit" sprachen mehrere Abgeordnete über persönliche Erlebnisse der Einheitstage. Im vergangenen Jahr hatten die zentralen Feiern der Deutschen Einheit in Kiel stattgefunden.

