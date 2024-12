Stand: 10.12.2024 10:57 Uhr Einbruchserie in Ostholstein und Plön: Verdächtige in U-Haft

Nach einer Einbruchserie in Gewerbeobjekte, Restaurants und Cafés in den Kreisen Ostholstein und Plön hat die Polizei zwei Haupt-Tatverdächtige gefasst. Die beiden Männer im Alter von 29 und 31 Jahren sitzen nach Angaben der Beamten inzwischen in Untersuchungshaft. Sie sollen bis Ende August für insgesamt 58 Einbrüche verantwortlich sein. Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 200.000 Euro. Sieben weitere Männer im Alter von 22 bis 39 Jahren sollen ebenfalls an den Taten beteiligt gewesen sein. Die Tatverdächtigen sollen bei den Einbrüchen in unterschiedlichen Konstellationen unter anderem Fenster und Zugangstüren aufgehebelt und in den meisten Fällen Bargeld entwendet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Kreis Plön