Stand: 17.03.2025 09:38 Uhr Eiderstedt: Donnerstag starten die Frühjahrsdeichschauen

An den Küsten Schleswig-Holsteins beginnen diese Woche die Frühjahrsdeichschauen. Fachleute kontrollieren dabei, ob es nach der Sturmflutsaison Schäden gibt. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mit. Am Donnerstag (20.03.) beginnen die Schauen an der Westküste auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland). Im Frühjahr gibt es jedes Jahr Deichschauen an allen Küsten Schleswig-Holsteins, an der Nordseeküste und der Elbe zusätzlich im Herbst.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland