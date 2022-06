Eckernförde: Landesrechnungshof fordert bessere Krankenhausplanung Stand: 10.06.2022 14:39 Uhr Der Landesrechnungshof spricht sich für eine bessere Krankenhausplanung der Imland-Klinik Eckernförde aus. Gleichzeitig mache der Norden zu viele Schulden. Die kommende Landesregierung solle sparsamer werden.

Wenn ein Klinikstandort geschlossen werden soll - oder wenn dort bestimmte Leistungen nicht mehr angeboten werden sollen, wie zum Beispiel wichtige Operationen, dann sorgt das vor Ort für viel Gesprächsstoff. Der Fall der Imland-Kliniken Eckernförde macht deutlich, wie essentiell das Thema für die Menschen aus der Region ist.

Der Investitionsbedaf in den Krankenhäusern ist groß

So viele Krankenhäuser, wie es sie jetzt in Schleswig-Holstein gibt, könne sich das Land nicht leisten, erklärt der Landesrechnungshof. Außerdem sei der Investitionsbedarf in den Krankenhäusern riesig. Insgesamt zwei Milliarden Euro haben die Kliniken für Einzelfördermaßnahmen beantragt, betont der Landesrechnungshof. Grundlegend solle das Land im Vorfeld darauf achten, welche Standorte - und welche Leistungen - wirklich gebraucht würden. Auf dieser Basis solle entschieden werden, wohin das Geld fließt.

Kritik an Umstrukturierung

Grund für die Einsparungen sind Qualitätsvorhaben oder Mindestmengen. Es stellt sich hierbei die Frage, wie häufig eine bestimmte OP stattfindet oder nicht. All diese Informationen sollen in die Krankenhausplanung mit einfließen, fordert der Landesrechnungshof. Dabei kritisiert das Gesundheitsministerium, dass der Klinikstandort Eckernförde für 50 Millionen Euro umstrukturiert – obwohl der Standort laut Gutachten nicht für den Bedarf gebraucht werde. Gerade wegen des Spannungsfeldes zwischen wohnortnaher Versorgung auf der einen Seite und einer Zentralisierung und Spezialisierung der Kliniken auf der anderen – bedürfe es einer deutlichen politischen Positionierung. Das Gesundheitsministerium betont, Qualitätsvorgaben würden sehr wohl im Krankenhausplan berücksichtigt. Auch gebe es bei den Investitionszuschüssen eine Priorisierung: Etwa danach, was am dringendsten und am wichtigsten für die Versorgung sei.

Landesrechnungshof mahnt zu Sparsamkeit

Außerdem mahnte der Landesrechnungshof der Politik in Schleswig-Holstein zu mehr Sparsamkeit. Der Norden mache zu viele Schulden. «Mit fast 11 000 Euro pro Kopf liegt die Verschuldung in Schleswig-Holstein doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt», hieß es in den Bemerkungen. Der Rechnungshof fordert erstmal Zurückhaltung von der kommenden Landesregierung, trotz erwarteter Steuermehreinnahmen. Sie solle das zusätzliche Geld zum Abbau der milliardenschweren Corona-Kredite nutzen. Die Experten sehen zudem mehrere teure Probleme des Landes.

