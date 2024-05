Stand: 29.05.2024 16:12 Uhr Eckernförde: Anklage nach Drogentod eines 17-Jährigen

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Männer im Fall des Drogentodes eines 17-Jährigen im vergangenen September in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erhoben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte während der Ermittlungen nachgewiesen werden, dass der Verstorbene einen Teil der Drogen in der Wohnung eines der Angeklagten konsumiert hat. Allerdings konnte nicht nachgewiesen werden, dass gerade diese Betäubungsmittel für seinen Tod verantwortlich waren. Den beiden Angeklagten wird unter anderem der Handel mit Betäubungsmitteln und die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vorgeworfen.

