Stand: 23.09.2024 16:29 Uhr E-Bike-Fahrer in Flensburg mit 1,89 Promille gestoppt

Am vergangenen Sonnabend hat die Bundespolizei morgens einen 50-jährigen E-Bike-Fahrer in Flensburg gestoppt, nachdem dieser Schlangenlinien gefahren war und den entgegenkommenden Verkehr behindert hatte. Die Beamten hielten den Radfahrer am Stadtrand von Flensburg an und machten einen Alkoholtest. Der ergab einen Promillewert von 1,89. Die Polizisten nahmen den Mann mit aufs Revier.

