Stand: 11.02.2025 07:16 Uhr Dreiste Diebe: Frau aus Appen stoppt Einbrecher

Zu gleich vier Einbrüchen ist es in den letzten Tagen in Südholstein gekommen. Die Tatorte laut Polizei: Ahrensburg, Bargteheide (beide Kreis Stormarn) sowie Tornesch und Appen (beide Kreis Pinneberg). In Ahrensburg und Bargteheide verschafften sich die Diebe bereits am Freitag jeweils über die Terrassentür Zugang zu Einfamilienhäusern. Zur Schadenshöhe machte die Polizei am Montag keine Angaben.

In Appen klingelten die Diebe laut Polizei erstmal. Nachdem die Bewohnerin nicht öffnete, versuchten zwei Männer in das Einfamilienhaus einzusteigen. Doch die Bewohnerin hörte Geräusche und machte auf sich aufmerksam. Die Männer flohen daraufhin. Die Männer werden als schlank beschrieben. Einer sei etwa 170 cm groß, habe braune Augen und dunkle Augenbrauen. Der zweite soll eine schwarze Jacke getragen haben. Die Polizei in Pinneberg hofft jetzt auf Hinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn