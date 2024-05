Stand: 09.05.2024 12:51 Uhr Drei Verletzte nach Unfall auf A24 bei Reinbek

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 sind drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensbedrohlich. Wegen eines vorausgegangenen Unfalls am Mittwochabend habe der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Reinbek und Witzhave (Kreis Stormarn) in Richtung Berlin gestockt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Ein 52 Jahre alter Fahrer sei daraufhin auf das Auto einer 62-Jährigen aufgefahren und habe sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Ein zehnjähriges Kind, das sich mit ihm im Auto befand, sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die 62-Jährige habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Alle drei seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die A24 wurde den Angaben zufolge in Richtung Berlin für rund eineinhalb Stunden bis etwa 19.45 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2024 | 10:00 Uhr