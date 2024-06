Stand: 13.06.2024 09:50 Uhr Drei Autobrände in Elmshorn

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben am frühen Morgen drei Autos gebrannt. Die Feuerwehr war deshalb nach eigenen Angaben für mehrere Stunden in der Rudolf-Diesel-Straße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war eines der Autos ein E-Auto. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

