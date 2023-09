Drachenfest in Travemünde läutet den Herbst ein Stand: 30.09.2023 06:00 Uhr Die Herbstdrachen sind im Anflug auf Travemünde. Vom 29. September bis zum 3. Oktober steigt das Drachenfest am Ostseestrand mit Programm für Groß und Klein. Ein Highlight: die Nachtflugshow am Sonnabend.

Traditionell läutet das Drachenfest in Travemünde an der Lübecker Bucht den Herbst ein. Mehr als 50 Drachenkünstler und -künstlerinnen aus ganz Deutschland, aber auch aus Dänemark und England präsentieren ihre phantasievoll gestalteten Drachen am Himmel über der Ostsee. Der Eintritt ist frei.

Buntes Treiben am Himmel und am Strand

Chinesische Riesendrachen, Lenkdrachen und bekannte Figuren aus Trickfilmen und Comics werden den Ostseehimmel schmücken. Auch am Boden gibt es ein buntes Programm. Bei moderierten Flugshows und Vorführungen können die Besucher Wissenswertes über die Kunst des Drachenfliegens erfahren. Die Schlemmermeile stellt sicher, dass hungrige Drachenpiloten eine Stärkung bekommen, Stände mit Kunsthandwerk laden zum Stöbern ein. Wer das bunte Treiben anschauen möchte, nimmt im Liegestuhl Platz und genießt die Aussicht.

Freies Fliegen und Nachtflugshow als Highlights

Nicht nur gucken, sondern auch selbst die Leine in die Hand nehmen - das geht am Freitag. Das Travemünder Drachenfest eröffnet traditionell mit dem "Freien Fliegen" auf dem Besucherfeld, bei dem alle mitmachen können. Hierbei soll laut Veranstalter eine Leinenlänge von 100 Metern nicht überschritten werden. Das Highlight des Wochenendes können die Besucher am Sonnabend erleben. Mit Einbruch der Dunkelheit, ab etwa 19 Uhr, steigt die Nachtflugshow mit bunten Lichtern.

Übersicht Programm der Veranstaltungstage

Freitag, 29. September: 11 bis 19 Uhr, Freiflugtag

Sonnabend, 30. September: 11 bis 20 Uhr, Nachtflugshow ab 19 Uhr

Sonntag, 1. Oktober: 11 bis 20 Uhr

Montag, 2. Oktober: 11 bis 20 Uhr

Dienstag, 3. Oktober: 11 bis 17 Uhr

