Stand: 06.05.2025 07:05 Uhr Digitale Passfotos im Rathaus in Husum möglich

Im Husumer Rathaus (Kreis Nordfriesland) kann man ab sofort digitale Passfotos machen lassen. Dort steht jetzt im Foyer ein Fotoaufnahmegerät. Bürgermeister Martin Kindl (CDU) freut sich sehr, die erste Behörde in Nordfriesland zu sein, die den Service pünktlich zum bundesweiten Start am 1. Mai anbietet. Das Foto ist digital und kann direkt vom Einwohnermeldeamt für die Bearbeitung eines Reisepasses oder Personalausweises genutzt werden. Allerdings ist das Foto nur sieben Tage gespeichert. Danach wird es automatisch gelöscht. Nutzer müssen also innerhalb dieser Zeit im Einwohnermeldeamt gewesen sein, sonst könne der Pass nicht weiter bearbeitet werden, heißt es bei der Stadt Husum. Die Verwaltungsgebühr für ein digitales Passfoto beträgt sechs Euro.

