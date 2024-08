Stand: 21.08.2024 15:23 Uhr Dieses Jahr im Juni weniger Touristen in Südholstein

Im Juni waren in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn weniger Touristen unterwegs als noch 2023. Dazu hat das Statistikamt Nord am Mittwoch Zahlen veröffentlicht. Demnach sind vor allem im Kreis Segeberg die Gästezahlen gesunken: Um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das lag laut Hotel- und Gaststätten Verband DEHOGA unter anderem am schlechten Wetter im Juni. Im Juli und August hätte sich die Lage wieder stabilisiert, so Segebergs DEHOGA Sprecher Lutz Frank weiter. Es gebe jedoch regionale Unterschiede. So seien vor allem in ländlicheren Regionen auch über den Kreis Segeberg hinaus viele Betriebe weiter nicht zufrieden mit der Buchungslage.

