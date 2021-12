Der Sneaker-Künstler von Eckernförde Stand: 21.12.2021 14:12 Uhr Zu Schulzeiten begann der Eckernförder Timo Ladewig damit, seine Sneaker selbst zu bemalen - zu "customizen". Daraus ist ein Ein-Mann-Start-up-Unternehmen geworden.

von Kai Peuckert

Knapp zehn Quadratmeter ist das Arbeitszimmer von Timo Ladewig groß, an der einen Wand ein Schreibtisch mit Computer, ein Regal mit rund 200 kleinen Acryl-Farbenfläschchen und ein Arbeitsplatz mit Airbrush-Pistole und Pinseln. Auf der anderen Seite ein Regal mit Sneakern, pro Fach ein Paar, alle mit außergewöhnlichen Designs. "Alle Motive habe ich entworfen", sagt der Eckernförder und setzt sich an seinen Arbeitsplatz.

Eigenkreationen und Kundenwünsche

Vor Ladewig steht ein Schuhkarton eines amerikanischen Sportartikelherstellers, diese Marke veredelt er fast ausschließlich. Vorsichtig holt er die weißen, knöchelhohen Sneaker heraus: "Die habe ich schon vorbereitet, die Sohlen abgeklebt und das Leder mit Schleifpapier angeraut, damit die Farbe besser hält." Das Paar soll ein Weihnachtsgeschenk werden, ein Unikat. Neben seinen zehn Eigenentwürfen, die er über Instagram und seinen Online-Shop vertreibt, fertigt er auch Einzelstücke nach den Wünschen seiner Kunden an.

Japanische Comicfigur im Weltraum

Das Motiv, eine japanische Comic-Figur, hat er vorher am Computer entworfen und genauso groß als Vorlage ausgedruckt, dass es auf die Aussenseite des Schuhs passt. Zunächst muss aber die Galaxie entstehen, in der sich die Figur später befinden soll. Mit der Airbrush-Pistole schwärzt Ladewig den Schuh und tupft dann mit einem Schwamm einen grün-blauen Sternennebel auf. "Es soll möglichst echt aussehen", sagt Ladewig.

Wunsch nach Individualität am Fuß

Angefangen hat er mit der Sneaker-Kunst zu Schulzeiten. Damals reichte sein Geld nicht für die Turnschuhe, die er gerne haben wollte. Und einfache Schuhe von der Stange waren ihm zu langweilig. "Also habe ich mir Youtube-Videos angeschaut, Farbe gekauft und meine Schuhe einfach selbst bemalt", erzählt Ladewig. Das kam bei seinen Freunden so gut an, dass er auch für sie Motive entwarf und individuelle Modelle kreierte - "Customized Shoes" nennt sich das, also Schuhe, die an die Wünsche der Kunden oder Freunde angepasst sind.

Vom Freundschaftsdienst zum Start-up

Zunächst waren es Freundschaftsdienste. Aber nach und nach reifte die Idee zum eigenen Start-up - LitShoez war geboren. Eigentlich bedeutet 'lit' soviel wie beleucht oder angezündet, in der Jugendsprache wird es aber auch für super, genial oder geil verwendet. "Für mich bedeutet LIT aber auch 'Leidenschaft, Inspiration und Traum'", sagt der 24-Jährige. Vor gut einem Jahr erstellte er mit Hilfe der Wirtschaftsakademie Kiel einen Buisnessplan und der überzeugte seinen Betreuer beim Jobcenter Eckernförde - Timo Ladewig erhält für sein Vorhaben finanzielle Unterstützung.

Mehr als 2.200 Follower auf Instagram

Seitdem lebt Timo Ladewig für und von seinen Schuhen. Auf Instagram hat er inzwischen mehr als 2.200 Follower und die Kommentare unter seinen Fotos sind durchweg positiv. Im vergangenen Jahr hat er rund 70 Paar verkauft, der Preis liegt zwischen 180 und 500 Euro. Der Einkaufspreis für die verwendeten weißen Schuhe liegt bei etwa 100 Euro. Die Verkaufzahlen haben dabei in den letzten Wochen angezogen. "Beschwert über meine Schuhe hat sich noch niemand!", sagt der Sneaker-Künstler.

Geduldig und frei Hand

Inzwischen ist die Galaxie auf dem ersten Schuh fertig. Und von der japanischen Comicfigur hat Ladewig eine Schablone am den Schuh befestigt, vorsichtig zeichnet er die Umrisse nach und weißt die so entstandene Fläche. Nach und nach schneidet er Details aus der Schablone mit einem Skalpell aus, hält sie wieder an und überträgt sie mit einem Stift, geduldig und sorgfältig und frei Hand. Er hofft, dass die Verkaufszahlen weiter so steigen wie bisher. Allerdings wird es langsam in seiner Wohnung zu eng. "Meine vorproduzierten Eigenkreationen für den Onlineshop lagern im Schlafzimmer", sagt er.

Traum vom eigenen Ladenlokal

Ladewig träumt von einer "Büro/Werkstatt"-Mischung, wie er sagt - am besten mit Ladenlokal - in Eckernförde oder Kiel. Durchschnittlich benötigt er sechs Stunden für ein Paar Sneaker, wobei ihm die Modelle aus seinem Shop deutlich schneller von der Hand gehen als individuelle Kundenwünsche. Auf dem Sneaker, den er seit etwa zwei Stunden bearbeitet, ist mittlerweile deutlich das Gesicht der japanischen Comicfigur zu erkennen und in ein paar Stunden hat Ladewig ein weiteres Paar "Costumized Shoes" fertiggestellt.

