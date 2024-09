Stand: 06.09.2024 11:15 Uhr Denkmäler öffnen Türen: Führungen und Aktionen am Sonntag

Am Sonntag ist "Tag des offenen Denkmals", bei dem Interessierte nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit 5.500 Denkmäler besuchen können. Auch in der Region gibt es zahlreiche Denkmäler und Aktionen. In Husum (Kreis Nordfriesland) sind laut Verwaltung Sonderausstellungen im Schloss, im Nissenhaus und im Ostenfelder Bauernhaus geplant. Im Industriemuseum Kupfermühle in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es nach Kreisangaben Rundgänge und Vorführungen von Dampfmaschinen. In Flensburg bekommen Besucherinnen und Besucher der Nikolaikirche unter anderem Informationen über den Stand der Sanierung, teilt Pastor Marcus Friedrich mit.

