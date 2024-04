Stand: 10.04.2024 21:45 Uhr Wal in Kieler Bucht gesichtet

Im Hafen von Mönkeberg im Kreis Plön wurde am Mittwoch ein Wal gesichtet. Das hat der Hafenmeister vor Ort NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Er habe den Wal gegen 13 Uhr durch den Vereinshafen der Wassersportvereinigung Mönkeberg schwimmen sehen.

Das Tier sei dicht an ihm vorbei und anschließend in Richtung Howachter Bucht weiter geschwommen, berichtet er. Bereits vor wenigen Tagen war in der Flensburger Förde ein Buckelwal gesichtet worden.

Weitere Informationen Flensburger Förde: Buckelwal am Montag erneut gesichtet Das Tier wurde am Freitag zunächst bei Glücksburg gesehen. Laut NABU könnten Heringsschwärme der Grund für den Besuch sein. mehr

