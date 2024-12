Daniel Günther zum Jahreswechsel: "Den Blick auf das Positive richten" Stand: 27.12.2024 14:44 Uhr In einer Grußbotschaft zum Jahreswechsel hat Ministerpräsident Günther den Zusammenhalt der Menschen in Schleswig-Holstein hervorgehoben. Er dankte allen, die sich in diesem Jahr eingebracht haben.

Sei es im Ehrenamt, in der Nachbarschaft oder in der täglichen Arbeit: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betont in seinem traditionellen Brief zum Jahreswechsel: "Ich bin dankbar für all die Menschen, die zusammen anpacken und die Dinge in Schleswig-Holstein zum Besseren verändern wollen."

Die weltpolitische Lage bezeichnet er als "angespannt und teilweise instabil". Zu den großen Herausforderungen 2024 gehörten laut Günther etwa der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Wirtschaft, die wieder bundespolitische Wachstumsimpulse benötige. Aber gerade in Zeiten, in denen die schlechten Nachrichten zu überwiegen scheinen, sei es wichtig, den Blick auf das Positive zu richten.

Der Ministerpräsident verweist in seinem Brief auch auf die Fortschritte, die das Land aus seiner Sicht bei der Digitalisierung, der Energiewende und dem Klimaschutz gemacht habe. Außerdem sei es mit Blick auf die Geflüchteten gelungen, den humanitären Ansprüchen gerecht zu werden und zu helfen.

"Umso wichtiger, dass wir zusammenstehen"

Darüber hinaus gedenkt Ministerpräsident Günther in seiner Botschaft der Opfer des Anschlages auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: "In dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass wir zusammenstehen und Angriffen auf unsere freiheitliche Demokratie und unser friedliches Miteinander entschlossen entgegentreten."

