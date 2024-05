A24: Reparaturarbeiten nach Lkw-Brand verzögern sich Stand: 27.05.2024 18:50 Uhr Bei einem Lkw-Brand zwischen Hornbek und Gudow wurde die Fahrbahn stärker beschädigt als gedacht. Die Autobahn GmbH teilte mit, die Sanierung der Autobahn in Richtung Berlin solle noch bis Donnerstagmorgen (30.5.) dauern.

Am Freitagabend waren drei Laster auf der A24 nur wenige Kilometer vor der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern in Flammen aufgegangen, was eine mehrstündige Vollsperrung zufolge hatte. In Richtung Berlin konnte die Autobahn erst am Sonntagmorgen wieder einspurig für den Verkehr freigegeben werden.

Fortsetzung der Reparatur ab Dienstag

Der rechte Fahrstreifen bleibe aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten aber noch länger gesperrt, sagte ein Polizeisprecher schon damals. Wie lange, war zunächst nicht genau absehbar. Bereits seit dem späten Freitagabend war die A24 in dem betroffenen Bereich in Richtung Hamburg wieder zu befahren.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Autobahnabschnitt im Kreis Herzogtum Lauenburg, der danach zunächst in beiden Richtungen gesperrt werden musste. Drei Laster waren auf der A24 zusammengestoßen und danach ausgebrannt. Nach Polizeiangaben hatte sich die Bergung der Lkw verzögert, zudem war die Fahrbahn am Tag nach dem Unfall noch verschmutzt. Die Umweltbehörde prüfte, ob Löschwasser und andere Stoffe die Umwelt belasten.

Ein Lkw-Fahrer leicht verletzt

Nach Polizeiangaben war am Freitag ein mit Schweinefleisch beladener Lkw wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen stehengeblieben, ein weiterer Lastwagen desselben Unternehmens hielt mit ihm an. Ein dritter Lkw-Fahrer bemerkte die Situation zu spät. Er fuhr auf einen der abgestellten Lkw auf, der dadurch auf den dritten geschoben wurde. Ein Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge fingen Feuer.

Die Flammen weiteten sich auf das umliegende Feld und die Böschung aus. Gegen 20 Uhr am Freitag war der Brand laut den Einsatzkräften gelöscht. Anschließend begannen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

