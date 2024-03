Stand: 22.03.2024 17:08 Uhr Neuer Raum für Eltern in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) gibt es jetzt für Eltern mit Babys und Kleinkindern einen Ort zum Ausruhen, Füttern, Stillen und Wickeln. Im Kinder- und Jugendforum BISS hat immer donnerstags - am zentralen Markttag - von 10 bis 12 Uhr ein Raum geöffnet. Immer vor Ort: eine Fachkraft der Frühen Hilfen Husum sowie eine Hebamme. Die Initiative zu dem Ort ging von der "Fachrunde Frühe Hilfe Husum" aus. Kooperationspartner sind unter anderen das Diakonische Werk sowie die evangelische Familienbildungsstätte Husum. Perspektivisch sollen weitere solcher Orte in Husum entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 16:30 Uhr