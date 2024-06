Stand: 30.06.2024 11:00 Uhr DGzRS rettet Skipper auf Motorsegler bei Brunsbüttel

Die Retter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben einem Motorsegler geholfen, bei dem Wasser ins Boot eingebrochen war. Das Unglück ereignete sich am Freitag, wie die DGzRS am Sonnabend mitteilte. Gegen 19 Uhr hatte sich demnach die Skipperin bei der Rettungsleitstelle See gemeldet. Sie befand sich etwa viereinhalb Seemeilen von der Seenotrettungsstation Brunsbüttel entfernt. Wie sich herausstellte, drang das Wasser über die Seewasserkühlung der Maschinenanlage ins Boot. Der Wassereinbruch konnte so weit gestoppt werden, dass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand. Dann schleppten die hinzugeeilten Retter das Boot ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.06.2024 | 06:15 Uhr