Bus auf der A1 ausgebrannt - keine Verletzten

Stand: 28.10.2021 19:36 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag auf der A1 in Ostholstein: Zwischen Oldenburg und Lensahn war der Bus eines Reiseunternehmens in Flammen aufgegangen. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg gesperrt.