Stand: 14.01.2025 13:52 Uhr Bundeswehr-Prozess in Eckernförde: Angeklagter klagt über Frust

Im Prozess vor dem Amtsgericht Eckernförde hat jetzt auch der letzte der vier angeklagten früheren Bundeswehrsoldaten ausgesagt. In einer durch seinen Verteidiger verlesenen Erklärung nannte er tiefen Frust über Schikanen und die schlechte Behandlung durch Vorgesetzte als Motiv für sein Handeln. Die Vorwürfe gegen ihn räumte er nur zum Teil ein. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Ex-Soldaten Bandendiebstähle, Sachbeschädigungen und eine Verabredung zu einem Verbrechen vor. Sie sollen bei Einbrüchen in Bundeswehr-Gebäuden Ausrüstungsgegenstände im Wert von etwa 115.000 Euro gestohlen haben. Die Tatorte waren in Alt Duvenstedt, Eckernförde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) und im niedersächsischen Seedorf.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde