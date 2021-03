Büsum: Erste Strandkörbe warten auf Nordseefans Stand: 29.03.2021 14:08 Uhr Die Strandkorbsaison geht wieder los. Mitarbeiter des Bauhofs haben allerdings darauf geachtet, dass zwischen den Körben bis zu sechs Meter Abstand bleiben.

40 Strandkörbe haben Mitarbeiter des Bauhofs Büsum (Kreis Dithmarschen) am Montagfrüh in der Familienlagune Perlebucht aufgestellt. "Wir haben die Körbe mit fünf bis sechs Meter Abstand hingestellt, damit sich Gäste und Einheimische auch am Strand sicher fühlen können", sagte Sören Grimm vom Bauhof NDR Schleswig-Holstein. Zu Nicht-Corona-Zeiten hätten die Büsumer Bauhofmitarbeiter jetzt etwa 50 Körbe aufgestellt. Die gerade aufgestellten Strandkörbe sind übrigens nagelneu, da die alten aussortiert werden mussten. Über Ostern sind die Strandkörbe kostenfrei nutzbar, das bedeutet: Wer zuerst kommt, sitzt zuerst.

Auch an anderen Stränden geht's los

Und auch in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) beginnt die Saison. Hier kommen am Gründonnerstag die ersten 30 Körbe raus. Nach und nach werden dann auch die restlichen 150 aufgestellt. In Sankt Peter Ording (Kreis Nordfriesland) können die ersten Spaziergänger erst Ende April windgeschützt im Strandkorb sitzen. An der Ostseeküste ist das unter anderem in Kiel-Schilksee und Eckernförde jetzt schon möglich.

